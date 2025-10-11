Noruega dio un paso importante rumbo al Mundial 2026 con una victoria sólida frente a Israel, donde Erling Haaland volvió a ser el protagonista.

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, firmó un triplete que no solo aseguró los tres puntos, sino que también reforzó la confianza de Noruega en un tramo clave de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Aunque aún restan partidos decisivos, el triunfo ante Israel deja al conjunto dirigido por Ståle Solbakken con una ruta más clara hacia el sueño mundialista.

Noruega vs Israel: Erling Haaland fue la estrella rumbo al Mundial 2026

Noruega continúa intratable en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken arrasó con Israel en un duelo donde Erling Haaland volvió a brillar.

Erling Haaland, pese a fallar un penalti en dos ocasiones, se repuso con un triplete que reafirmó su papel como figura indiscutible de la Selección de Noruega.

El resultado de 5-0 no solo mantiene el paso perfecto de Noruega, sino que la acerca a su primera Copa del Mundo en más de dos décadas.

A falta de pocas jornadas, la clasificación parece cuestión de tiempo, y con una generación joven y talentosa, el país escandinavo empieza a perfilarse como una de las sorpresas europeas de cara al Mundial 2026.

Erling Haaland llega a los 50 goles con Noruega

Erling Haaland continúa ampliando su leyenda con la camiseta de Noruega. El delantero del Manchester City alcanzó la marca de 50 goles con su selección, consolidándose como el máximo referente del futbol nórdico en la actualidad.

Con 12 goles y 2 asistencias en apenas seis encuentros, Haaland se ha convertido en el motor ofensivo que mantiene viva la esperanza de Noruega de regresar a un Mundial tras varios años de ausencia.

En total, el atacante acumula 51 tantos en solo 46 apariciones internacionales, una cifra que lo coloca entre los mejores futbolistas que han portado la camiseta del país.

A esto se le une su desempeño con el Manchester City en el futbol inglés pues ya lleva 12 goles y una asistencia en 9 partidos, lo que le ha otorgado ser líder de goleo en la Premier League.