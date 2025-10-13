La Selección Mexicana viene de perder por una goleada de escándalo ante Colombia como parte de los amistosos del tricolor previo al Mundial 2026 y ahora enfrentará a Ecuador, pero parece que la afición ya le dio la espalda a los futbolistas mexicanos.

Y es que este martes, la Selección Mexicana enfrentará su segundo partido amistoso previo al Mundial 2026 ante Ecuador en el Estadio Akron, una de las sedes de la Copa del Mundo del próximo año, sin embargo, para este juego, el tricolor no parece tener el interés de los aficionados.

De acuerdo con el reportero Mauricio Ymay, de las 86 localidades disponibles en el Estadio Akron apenas se han vendido 21 y a falta de dos días para que se dispute el encuentro parece que no se va a llenar, además de que se prevé que tampoco puedan vender por lo menos la mitad de los boletos.

¿Desinterés total? Selección Mexicana sufre baja venta de boletos para duelo ante Ecuador

La falta de interés de la afición por asistir al Estadio Akron se puede deber al pobre desempeño de la Selección Mexicana frente a Colombia donde los futbolistas cayeron 4-0, resultado que reveló la realidad que vive el futbol mexicano actualmente.

Otra de las razones podría ser el costo de los boletos para el duelo de la Selección Mexicana ante Ecuador, pues de acuerdo con la página de boletomovil, las entradas tienen un costo desde los 850 pesos, los más baratos, hasta los 4 mil 500 pesos.

🔥 ¡EL TRI NO VENDE BOLETOS EN GUADALAJARA!



😧 Baja venta previo al duelo ante Ecuador.



También está el problema de que el partido se realizará en martes, un día hábil para los aficionados y el horario del juego que será a las 20:30 horas, por lo que aproximadamente terminaría el encuentro a las 22:30 horas, lo que complicaría la llegada de los aficionados al ser entre semana.

México vs Ecuador: Canal para ver el partido amistoso del Tri el martes 14 de octubre

La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5, TUDN y Azteca Deportes Network, transmitirán el partido México vs Ecuador, como parte de último juego amistoso de este mes de la Selección Mexicana de la Fecha FIFA.