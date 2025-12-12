El mundo de la Fórmula 1 se sacudió con la sorpresiva salida de Helmut Marko de Red Bull, escudería que en su momento tuvo a Checo Pérez entre sus filas.

Helmut Marko desempeñó durante décadas el papel de asesor de Red Bull, sin embargo, en más de una ocasión sus palabras generaron polémica y afectaron a sus pilotos, como sucedió con Checo Pérez.

Ahora, Marko ha puesto fin a los rumores y detalló las razones que lo llevaron a cerrar una etapa muy exitosa en su carrera dentro del automovilismo.

Helmut Marko revela las razones de su salida de Red Bull

Helmut Marko decidió poner punto final a su ciclo en Red Bull y, según cuenta, la derrota reciente fue el golpe que terminó por inclinar la balanza.

“Perdimos el campeonato por dos puntos. Aunque la remontada fue única, fue una gran decepción”, reconoció Helmut Marko al explicar el ambiente que se vivió en el garaje de Red Bull tras la derrota de Max Verstappen.

Marko relató que la sensación posterior a la última carrera fue determinante para replantearse su futuro: “Nos afectó especialmente. Incluso después de la carrera, sentí que algo se había perdido”.

Aun así, afirma que la decisión ya rondaba su mente incluso en un escenario más favorable: “Fue entonces cuando tomé la decisión. Incluso si hubiéramos ganado, habría sido una buena razón para dejar este trabajo. Pero ahora, en retrospectiva, por cómo perdimos, también es un buen punto”, sentenció.

Helmut Marko con Checo Pérez (MexSport via Firo Sportphoto)

Las polémicas declaraciones de Helmut Marko sobre Checo Pérez

Helmut Marko, pieza clave en la estructura de Red Bull por años, también acumuló una larga lista de controversias que marcaron su relación con varios pilotos, pero especialmente con Checo Pérez.

Sus declaraciones sobre Checo Pérez generaron controversia desde el inicio, al afirmar que el mexicano tenía “fluctuaciones de forma” porque era “sudamericano y no tenía la cabeza tan enfocada como Max o Vettel”.

El austriaco también cuestionó la capacidad de Pérez para rendir bajo presión, señalando que carecía de fortaleza mental y que “levantaba el pie” en curvas difíciles, además de criticar su agresividad comparándolo constantemente con Verstappen.