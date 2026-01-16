Red Bull dejó ver por primera vez el monoplaza con el que competirá en la Fórmula 1 durante la temporada 2026.

Con un evento privado, Red Bull presentó su auto para la Fórmula 1 y en redes sociales de inmediato se habló sobre el color que predominará.

Con esta nueva imagen, la escudería austriaca buscará volver a lo más alto de la máxima categoría del automovilismo.

Red Bull presenta su nuevo coche para la temporada 2026 (Captura de pantalla)

Fórmula 1: Red Bull presenta su nuevo coche para la temporada 2026

En redes sociales, Red Bull compartió imágenes sobre el nuevo diseño que tendrá su auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Lo más llamativo ha sido el color que tendrá el nuevo Red Bull, pues escogieron que el azul fuera el predominante, pero en una tonalidad más clara y brillante a la que se ha tenido en los últimos años en la Fórmula 1.

Para varios fans, este diseño representa un guiño al pasado, pues recuerda al que usó Sebastian Vettel en 2010 cuando ganó su primer campeonato con la escudería.

Otra de las novedades será la aparición del logo de Ford, nuevo socio de la escudería austriaca.

Fórmula 1: ¿Cuál será la dupla de Red Bull para la temporada 2026?

Los pilotos titularas de Red Bull para la temporada 2026 de la Fórmula 1 serán: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, se mantiene en el proyecto a pesar de todos los rumores que hablaban de una salida.

Por su parte, Isack Hadjar, recién ascendido a Red Bull tras su primera temporada en Racing Bulls, tendrá la tarea de darle mayor regularidad al segundo asiento de la escudería.