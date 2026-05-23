Pato O’Ward busca ganar las 500 Millas de Indianápolis 2026 este domingo 24 de mayo a partir de las 10:30 horas. La legendaria carrera será transmitida por ESPN y Disney+.

El óvalo del Brickyard, Pato O’Ward, dos veces subcampeón, espera celebrar en la cima del podio de las 500 Millas de Indiniápolis.

Evento: 500 Millas de Indianápolis 2026

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Horario: 10:30 horas

Sede: Indianapolis Motor Speedway

Transmisión: ESPN y Disney+

Pato O'Ward va por el triunfo en las 500 Millas de Indianápolis 2026 (AP Newsroom)

500 Millas de Indianápolis 2026: Hora para ver en vivo la carrera de Pato O’Ward

A partir de las 10:30 horas arrancan las 500 Milla de Indianápolis con el piloto mexicano Pato O’Ward, en busca de la victoria.

500 Millas de Indianápolis 2026: Canal para ver en vivo la carrera de Pato O’Ward

ESPN y Disney+ transmitirán la carrera de Pato O’Ward en las 500 Millas de Indiniápolis 2026.

Evento: 500 Millas de Indianápolis 2026

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Horario: 10:30 horas

Sede: Indianapolis Motor Speedway

Transmisión: ESPN y Disney+

Así llega Pato O’Ward a las 500 Millas de Indiniápolis 2026

Después de quedarse en tres de sus últimas cuatro carreras de 500 Millas de Indianápolis a la puerta del triunfo, Pato O’Ward confía en dar el salto definitivo este domingo.

Pocos pilotos han estado tan cerca como O’Ward de la victoria. Fue segundo en 2022 y 2024, tercero en 2025, cuarto en 2021 y sexto en 2020 como novato en Indy.

“Queremos estar aquí para entretener a la gente, inspirar a la gente. Al final del día es el evento más grande del mundo. Puede que sea un poco parcial. Pero esto se define este domingo” Pato O’Ward, piloto mexicano

¿En qué posición arrancará Pato O’Ward?

Pato O’Ward arrancará en su Arrow McLaren marcado con el número 5 en la sexta posición de la parrilla de salida, este domingo en las 500 Millas de Indianápolis 2026.

La carrera está pactada a 200 vueltas en el óvalo de casi 307 kilómetros, con Álex Palou, el campeón defensor y piloto de Chip Ganassi Racing en la pole postion.