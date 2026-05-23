Javier Aguirre es el que manda en la Selección Mexicana, y lo dejó claro en pleno partido de México ante Ghana, cuando corrigió a su auxiliar Rafal Márquez.

El tenso momento ocurrió cuando Aguirre reprobó a Rafael Márquez en pleno partido de la Selección Mexicana, luego de que el auxiliar aplaudiera la jugada de alguno de los futbolistas del Tri.

Así fue el regaño de Javier Aguirre a Rafael Márquez

Derivado de un jugada en el México vs Ghana, Rafael Márquez abandonó la banca para reconocer a alguno de los jugadores del Tri con una señal aprobación, gesto que no le gustó al Vasco Aguirre quien lo corrigió.

Sin importar que se tratara del ex capitán del Barcelona y de la Selección Mexicana, Aguirre le lanzó una dura mirada a Márquez, acompañada de manoteos y gritos.

El regaño no quedó ahí, Aguirre siguió manoteando y Márquez retrocedió, se cruzó de brazos y volvió a sentarse en la banca del Tri.

Rafael Márquez y Javier Aguirre (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Las reacciones ante el regaño de Aguirre a Márquez

Los aficionados mexicanos no dejaron ir el momento y reaccionaron ante la escena en la que Aguirre corrigió a Rafael Márquez.

Comentarios en tono de broma como el siguiente, valoraron el regaño del Vasco al Káiser.

“Si el Vasco regaña así a Rafa Márquez, ¿qué nos espera a nosotros los mortales?” Fan mexicano

El futuro de Javier Aguirre y Rafael Márquez con la Selección Mexicana

La realidad es que los caminos de Javier Aguirre y Rafael Márquez en la Selección Mexicana se separarán muy pronto.

Después del Mundial 2026, Aguirre se retirará del Tril dejando el lugar a Márquez, quien será el entrenador de México rumbo al Mundial 2030.