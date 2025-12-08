Hemult Marko, quien fuera uno de los principales críticos del desempeño de Checo Pérez en Red Bull, podría estar viviendo sus últimos minutos en la Fórmula 1.

El 2025 fue un año complicado para Red Bull que, ya sin el apoyo de Checo Pérez, no pudo ganar el Campeonato de Constructores ni el de Pilotos.

A raíz de esto, la escudería austriaca tendría planeada una reestructuración en la que Hemult Marko ya no estaría presente.

Helmut Marko quedaría fuera de Red Bull rumbo a la temporada 2026

Según la información que circula en el mundo de la Fórmula 1, la salida de Helmut Marko ya estaría contemplada como parte del cierre de ciclo dentro de Red Bull.

The Telegraph apunta a que su etapa terminará cuando concluya 2025, lo que pondría fin a una presencia que marcó profundamente la estructura de Red Bull.

Marko, uno de los responsables de impulsar al proyecto que llevó a Red Bull a conquistar varios títulos de constructores, también cargó con una reputación complicada.

Ese estilo terminó impactando incluso a sus propios pilotos, como ocurrió con Checo Pérez en distintas etapas de su paso por el equipo.

Con el retiro prácticamente encaminado, Red Bull se enfoca ahora en definir quién tomará el control de un rol que por años estuvo marcado por la influencia, el carácter y el peso mediático de Marko.

Helmut Marko no olvida a Checo Pérez y lanza nuevas críticas al mexicano (MexSport via Firo Sportphoto)

¿Cómo fue el año de Red Bull sin Checo Pérez?

El 2025 terminó convertido en un capítulo extraño para Red Bull, un año en el que casi nada salió conforme al plan trazado tras la salida de Checo Pérez.

El equipo arrancó entre ajustes y decisiones aceleradas, empezando por el relevo fallido de Liam Lawson, cuyo paso fugaz dejó más dudas que certezas antes de ceder su asiento. La llegada de Yuki Tsunoda tampoco corrigió el rumbo y, con su salida confirmada para 2026, la alineación quedó marcada por la inestabilidad.

En medio de ese escenario, el movimiento más inesperado fue la salida de Christian Horner. El cambio de mando a mitad de temporada abrió otro capítulo de incertidumbre y obligó a Laurent Mekies a tomar el control en plena crisis competitiva.

El resultado final fue un año sin coronas: ni el Campeonato de Constructores ni el de Pilotos regresaron a sus vitrinas, pese a que Max Verstappen mantuvo viva la pelea hasta las últimas vueltas del campeonato.

Con la inminente retirada de Helmut Marko, la sensación es que Red Bull cerró un ciclo tenso y deberá reinventarse por completo para encarar el 2026.