La Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol enfrenta a Bolivia vs Brasil; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido.

Brasil ya está calificado al Mundial 2026, mientras que Bolivia aún aspira al repechaje en la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol.

Bolivia vs Brasil: Fecha para ver el partido de Eliminatorias de Conmebol

El martes 9 de septiembre se juegan todos los partidos de la Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol, incluida la visita de Brasil a Bolivia.

Bolivia vs Brasil: Horario para ver el partido de Eliminatorias de Conmebol

El Bolivia vs Brasil se jugará el martes 9 de septiembre a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol.

Bolivia vs Brasil: Canal para ver el partido de Eliminatorias de Conmebol

La transmisión del partido Bolivia vs Brasil en la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol, no está confirmada.

Partido: Bolivia vs Brasil

Bolivia vs Brasil Fase: Jornada 18 de las Eliminatorias de Conmebol

Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Municipal De El Alto

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Brasil a la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol?

Brasil venció 3-0 a Chile en la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol, para apoderarse del segundo lugar en la tabla de posiciones.

Con 28 puntos, Brasil no podrá terminar en la cima de las eliminatorias, ya que el líder Argentina suma 38 unidades.

Bolivia busca el milagro para jugar repechaje para el Mundial 2026

La selección de Bolivia se estancó en 17 unidades, luego de care 0-3 con el representativo de Colombia, así que necesita vencer a Brasil para ir al repechaje del Mundial 2026.

Venezuela, que cayó 3-0 ante Argentina y nunca ha acudido a la cita mundialista, supera a Bolivia por un punto en las Eliminatorias de Conmebol.

En la última jornada de la fase de clasificación, Bolivia está obligado a vencer a un Brasil ya calificado al Mundial 2026.

Venezuela, rival directo de Bolivia en busca del repechaje al Mundial 2026, recibirá a Colombia, que tampoco se juega nada, pues ya está calificado.