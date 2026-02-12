El piloto ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras negarse a retirar un casco que rinde homenaje a las víctimas de la guerra en su país.

La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton argumentó que el uso del casco contravenía la Carta Olímpica, pese a que el COI le ofreció alternativas como brazaletes negros.

Heraskevych denunció discriminación y anunció que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, aunque su participación ya quedó fuera.

¿Por qué descalificaron a Vladyslav Heraskevych de Milán-Cortina 2026?

La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton indicó que la decisión de descalificar a Vladyslav Heraskevych de Milán-Cortina 2026, fue porque usar el citado casco era incompatible con la Carta Olímpica .

Vladyslav Heraskevych retó a la autoridades usando el casco en homenaje a los muertos de la guerra Rusia-Ucrania, pero el COI le pidió que utilizara un casco diferente en las carreras.

Inclusive le dieron opciones para competir con un brazalete negro o permitirle exhibir el casco una vez que estuviera fuera del hielo, pero el ucraniano tenía otro plan.

¿Quiénes Vladyslav Heraskevych? Atleta ucraniano (Alessandra Tarantino / AP)

¿Qué dijo Vladyslav Heraskevych ante su descalificación en Milán-Cortina 2026?

Vladyslav Heraskevych aseguró que es doloroso que parezca discriminación “porque muchos atletas no enfrentaron lo mismo. Únicamente el atleta ucraniano será descalificado por el casco”.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió con Heraskevych, pero no logró cambiar su postura de Heraskevych. “No encontramos un punto en común en este sentido”, dijo el atleta. Consternada, la titular del COI dejó claro que quería un desenlace distinto.

“Hemos permitido que Vladyslav use su casco en los entrenamientos. Nadie, nadie, especialmente yo, está en desacuerdo con el mensaje”. Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI)

Aceptó que el de Vladyslav Heraskevych es un mensaje poderoso, de memoria y nadie está en desacuerdo con eso.

“El desafío al que nos enfrentamos es que queríamos pedir o encontrar una solución solo para el terreno de juego”. Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI)

¿Qué hizo Vladyslav Heraskevych ante su descalificación?

Vladyslav Heraskevych dijo que apelaría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo su descalificación, pero la carrera en Milán-Cortina 2026 se realizó sin él.

Las dos primeras mangas se disputaron el jueves y las dos últimas serán el viernes. Independientemente de lo que diga el TAS, si es que dice algo, la oportunidad de Vladyslav Heraskevych para competir en Milán-Cortina 2026 ya se perdió.

El COI permite a Vladyslav Heraskevych conservar su acreditación, lo que significa que puede permanecer en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 como atleta, pero no como competidor.