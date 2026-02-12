La mexicana Regina Martínez debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, e hizo historia al convertirse en la primera mexicana en participar en el esquí de fondo en la historia del evento.

En Milán-Cortina 2026, la esquiadora Regina Martínez participó en la prueba de 10 km femenil, realizada en el Estadio Tesero Cross-Country.

¿En qué lugar terminó Regina Martínez en Milán-Cortina 2026?

Regina Martínez, esquiadora mexicana que debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, terminó en el lugar 108 de la prueba de esquí de fondo. con un tiempo de 34:05.4, a 11:16.2 de la campeona Frida Karlsson de Suecia.

Regina Martínez debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno (Captura de video)

Regina Martínez fue reconocida por sus rivales

Regina Martínez cumplió el objetivo de cruzar la meta y al hacerlo, recibió la felicitación de las ganadoras de la prueba de Milán-Cortina 2026, quienes la abrazaron y felicitaron por el esfuerzo realizado.

La mexicana, quien es doctora de profesión, debutó en la justa olímpica tras ocho años de trabajo para clasificarse al magno evento.

Fue apenas el inicio olímpico de Regina Martínez, quien tiene el objetivo de sumar otro ciclo olímpico y estar presente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Regina Martínez felicitada en Milán-Cortina 2026 (Matthias Schrader / AP)

Regina Martínez, una historia que inspira a México

Regina Martínez es una doctora mexicana que sumó a su inspiradora historia el ser la primera mexicana en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno, en la edición de Milán-Cortina 2026.

Regina empezó a esquiar hace apenas 5 años, cuando mientras estudiaba medicina en Minnesota, en Estados Unidos, rodeada de un ambiente gélido y solitario, que aprovechó para empezar su aventura.

Así, pese a no dedicarse al deporte de tiempo completo, Regina Martínez logró debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno y promete seguir haciendo historia en el esquí de fondo.