Kirsty Coventry es una figura histórica en el deporte mundial: destacada nadadora olímpica zimbabuense, dirigente deportiva y ahora Presidenta del Comité Olímpico Internacional, con una carrera que combina éxitos deportivos, liderazgo institucional y roles políticos. Conoce más acerca de su destacada trayectoria.

¿Quién es Kirsty Coventry?

Kirsty Leigh Coventry Seward es una exnadadora olímpica, política y dirigente deportiva zimbabuense, reconocida por ser la primera mujer y la primera persona africana en ser elegida Presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI). Asumió oficialmente ese cargo el 23 de junio de 2025.

Como atleta, Coventry fue una de las nadadoras más destacadas del mundo, con siete medallas olímpicas y varias marcas destacadas en competencias internacionales.

¿Qué edad tiene Kirsty Coventry?

Kirsty Coventry nació el 16 de septiembre de 1983 en Harare, Zimbabue, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Kirsty Coventry tiene esposo?

Sí, desde el 2013 Kirsty Coventry está casada con Tyrone Seward, quien era su manager.

Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (Ig: @officialkirstycoventry)

¿Qué signo zodiacal es Kirsty Coventry?

Al haber nacido el 16 de septiembre, Kirsty Coventry es Virgo, signo que se caracteriza por ser meticuloso, perfeccionista, analítico y servicial.

¿Kirsty Coventry tiene hijos?

Sí, tiene dos hijas; en el 2019, Kirsty Coventry y Tyrone Seward le dieron la bienvenida a su primera hija, y en el 2024 recibieron a su segunda hija.

¿Qué estudió Kirsty Coventry?

Kirsty Coventry estudió la licenciatura en Hotel y Restaurante/Administración en la Auburn University, donde también compitió como nadadora.

¿En qué ha trabajado Kirsty Coventry?

Kirsty Coventry ha dedicado toda su vida a su carrera como deportista de alto rendimiento: