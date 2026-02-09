Atletas que han conseguido una medalla de bronce, plata e incluso oro en Milán-Cortina 2026 han presentado problemas con sus preseas debido a que se les han roto o tienen grietas.

Deportistas como Breezy Johnson, quien ganó la medalla de oro en el descenso del esquí alpino y Alysa Lui, campeona por equipos de patinaje artístico, ambas de Estados Unidos, mostraron que el listón con el que cuelgan las preseas se desprendió de la nada.

“No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará”, señaló Breezy Johnson.

¿Las medallas rotas de Milán-Cortina 2026 se pueden reparar?

Otros atletas como la medallista de plata sueca en esquí de fondo Ebba Andersson y el ganador de bronce alemán en biatlón Justus Strelow, también presentaron el mismo problema con las medallas en Milán-Cortina 2026.

Y como bien señaló Breezy Johnson, las medallas se pueden romper al saltar con la presea, una acción que muchos artistas hacen al ser premiados.

Atletas denuncian medallas rotas en los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026. (captura)

Las medallas pueden sufrir cualquier rayón al desprenderse del listón, algo que no es del agrado de los deportistas, ya que para muchos es un objeto muy valioso.

Ante ello, Andrea Francis, director de operaciones de Milán-Cortina 2026, informó que ya se encuentran investigando el problema de las preseas para tomar cartas en el asunto y solucionarlo lo más pronto posible.

¿Ya ha habido problemas con las medallas en ediciones pasadas?

El problema de las medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 no es nuevo, pues en ediciones pasadas ya ha ocurrido.

Fue en París 2024, en los Juegos Olímpicos de Verano que algunas medallas fueron reemplazadas por corrosión y cambios visibles en su coloración que llegaban a darles un aspecto similar a la piel de cocodrilo.

Cabe mencionar que las medallas de eventos deportivos no siempre son del material correspondiente en su totalidad, especialmente las de oro, que son metales de plata con un recubrimiento de oro, con el fin de optimizar costos de producción.