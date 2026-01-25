Benfica vs Real Madrid se miden en la Jornada 8 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el miércoles 28 de enero.

Benfica vs Real Madrid: Pronóstico del partido de Jornada 8 de la Champions League

El pronóstico del partido Benfica vs Real Madrid es triunfo del equipo merengue, lo que mantendrá a los blancos en la pelea por clasificar directo a la fase de octavos de final de la Champions League.

Pronóstico: Benfica 1-3 Real Madrid

Benfica vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de Jornada 8 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Benfica vs Real Madrid, que se jugará el miércoles 28 de enero en el Estadio da Luz.

Benfica

Portero: Trubin

Defensas: Otamendi, Araújo, Dahl y Dedic

Mediocampistas: Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov y Prestianni

Delanteros: Pavlidis

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen y Camavinga

Mediocampistas: Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham y Mastantuono

Delanteros: Vinicius Jr y Mbappé

Benfica vs Real Madrid: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Champions League

El miércoles 28 de enero será la Jornada 8 de la Champions League con todos los partidos a la misma hora, entre ellos el Benfica vs Real Madrid.

El partido Benfica vs Real Madrid iniciará a las 14 horas y será transmitido en la plataforma Fox One.

Partido: Benfica vs Real Madrid

Fecha: Miércoles 28 de enero

Fase: Jornada 8

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estádio da Luz

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Benfica y Real Madrid a la Jornada 8 de la Champions League?

Con 15 puntos, el Real Madrid es tercer lugar de la Champions League, pero de cara a la Jornada 8 contra Benfica, no tiene segura su clasificación directa a octavos de final.

Real Madrid destrozó a Mónaco con marcador de 6-1 en la Jornada 7 de la competencia de clubes europeos.

En la última jornada de la Fase Liga, el Real Madrid debe ir por los tres puntos a la cancha del Benfica, aunque le podría valer el empate para evitar la repesca.

Benfica tiene apenas 6 puntos en la posición 29 de la Champions League, así que está obligado a ganar a Real Madrid, y a esperar otros resultados a su favor, para clasificar a los playoffs.