La fase de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 ofrecerá uno de los enfrentamientos más llamativos del torneo cuando Brasil se mida a Japón.

Al frente de la Canarinha estará Vinícius Jr., quien se ha consolidado como la principal figura ofensiva del equipo brasileño con 4 goles.

Brasil es el favorito ante Japón y uno de los candidatos al trofeo del Mundial 2026

El atacante del Real Madrid, Vinícius Jr. llega a la ronda eliminatoria en gran forma y con la responsabilidad de guiar a una selección que vuelve a figurar entre las favoritas para conquistar el título.

Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar espacios y aparecer en los momentos decisivos lo convierte en el hombre a seguir para la defensa japonesa.

Vinícius Jr. lidera a Brasil ante Japón en uno de los cruces más atractivos del Mundial. (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

Brasil alcanzó esta instancia tras una sólida fase de grupos, mostrando el poder ofensivo que históricamente ha caracterizado a la pentacampeona del mundo, sin embargo, enfrente tendrá a una selección japonesa que se ha ganado el respeto internacional gracias a su disciplina táctica, velocidad y capacidad para competir contra cualquier rival.

¿Cómo clasificaron Brasil y Japón a los dieciseisavos de final?

Japón se clasificó a los dieciseisavos de final al quedar en el segundo puesto del Grupo F con cinco puntos.

Brasil, por su parte, avanzó a esta misma ronda de eliminación directa como líder del Grupo C y con 7 puntos.