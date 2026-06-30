Japón externó un gesto hacia México tras resultar eliminados del Mundial 2026 luego de perder 2-1 su partido de 32vos de final del Mundial 2026 vs Brasil.

Fue mediante un mensaje oficial emitido por la embajada de Japón, en donde el país asiático compartió su agradecimiento por el apoyo que recibió por parte de México durante el Mundial 2026.

“¡GRACIAS,MÉXICO!” Embajada de Japón en México

El gesto de Japón hacia México tras su eliminación del Mundial 2026 (GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO / Gabriela Pérez Montiel)

Japón agradece a México por apoyo durante el Mundial 2026

Pese a resultar eliminados del Mundial 2026, Japón no se olvidó de México y le externó su agradecimiento al público mexicano por haber apoyado a los llamados “Samurai Blue” durante la justa deportiva.

Aunque han quedado eliminados y su sueño del Mundial 2026 terminó tras perder con Brasil, Japón indicó que se quedan con el apoyo y cariño que la afición mexicana le brindó a su Selección nacional.

Agradecieron que durante el partido Japón vs Túnez, celebrado en la cancha del estadio BBVA de Monterrey, la afición se le entregó al combinado nipón.

La embajada de Japón compartió su deseo, mediante el cual esperan que México continúe con el apoyo a Japón como muestra de las buenas relaciones entre ambas naciones.

“¡Muchas gracias a todos los mexicanos que animaron a Japón! Esperamos que sigan con el Samurai Blue" Embajada de Japón en México

En el mensaje adjuntaron un texto tanto en japonés como en español, en el que reiteran su gratitud a México por lo vivido en el Mundial 2026.

El gesto de Japón hacia México tras su eliminación del Mundial 2026 (Captura)

Embajador de Japón externa apoyo a México en el Mundial 2026

Mediante un mensaje en video, el embajador Kozo Honsei agradeció a México por apoyar a la selección japonesa durante el Mundial 2026.

Señaló que la afición mexicana hizo sentir su apoyo a Japón no solo durante su partido en Monterrey, sino también durante los otros partidos que afrontó el combinado nipón por el Mundial 2026.

En respuesta a esta situación, Kozo Honsei señaló que a partir de este momento el pueblo japonés apoyará a la Selección mexicana en el Mundial 2026.

Por ello deseó la mejor de la suertes a México en su juego vs Ecuador, esperando que la Selección nacional de nuestro país “llegue lo más lejos posible” durante esta justa mundialista.