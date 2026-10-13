Galatasaray vs FC Barcelona disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 0-3 en la cancha del RAMS Park.

Galatasaray vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Galatasaray vs FC Barcelona es victoria 0-3 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Galatasaray 0-3 FC Barcelona.

Galatasaray vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Galatasaray

Portero: Uğurcan Çakır

Defensas: Boey, Nelsson, Bardakcı y Köhn

Centrocampistas: Torreira, Demirbay y Mertens

Delanteros: Zaha, Yılmaz e Icardi

FC Barcelona

Portero: Ter Stegen

Defensas: Koundé, Cubarsí, Araújo y Balde

Centrocampistas: De Jong, Pedri y Gavi

Delanteros: Yamal, Lewandowski y Raphinha

Hora y canal del partido: Galatasaray vs FC Barcelona en la Champions League

Galatasaray vs FC Barcelona se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.