Galatasaray vs FC Barcelona disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 0-3 en la cancha del RAMS Park.
Galatasaray vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Galatasaray vs FC Barcelona es victoria 0-3 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Galatasaray 0-3 FC Barcelona.
Galatasaray vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Galatasaray
- Portero: Uğurcan Çakır
- Defensas: Boey, Nelsson, Bardakcı y Köhn
- Centrocampistas: Torreira, Demirbay y Mertens
- Delanteros: Zaha, Yılmaz e Icardi
FC Barcelona
- Portero: Ter Stegen
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Araújo y Balde
- Centrocampistas: De Jong, Pedri y Gavi
- Delanteros: Yamal, Lewandowski y Raphinha
Hora y canal del partido: Galatasaray vs FC Barcelona en la Champions League
Galatasaray vs FC Barcelona se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RAMS Park
- Transmisión: HBO Max