Galatasaray vs FC Barcelona disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 0-3 en la cancha del RAMS Park.

Galatasaray vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Galatasaray vs FC Barcelona es victoria 0-3 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Galatasaray 0-3 FC Barcelona.

Galatasaray vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Galatasaray

  • Portero: Uğurcan Çakır
  • Defensas: Boey, Nelsson, Bardakcı y Köhn
  • Centrocampistas: Torreira, Demirbay y Mertens
  • Delanteros: Zaha, Yılmaz e Icardi

FC Barcelona

  • Portero: Ter Stegen
  • Defensas: Koundé, Cubarsí, Araújo y Balde
  • Centrocampistas: De Jong, Pedri y Gavi
  • Delanteros: Yamal, Lewandowski y Raphinha

Hora y canal del partido: Galatasaray vs FC Barcelona en la Champions League

Galatasaray vs FC Barcelona se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.

  • Partido: Galatasaray vs FC Barcelona
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: RAMS Park
  • Transmisión: HBO Max