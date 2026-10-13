Leipzig vs PSV disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Red Bull Arena.

Leipzig vs PSV: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Leipzig vs PSV es empate 1-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Leipzig 1-1 PSV.

Leipzig vs PSV: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs PSV, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Leipzig

Portero: Maarten Vandevoordt

Defensas: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba y David Raum

Mediocampistas: Antonio Nusa, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi y Tidiam Gomis

Delanteros: Christopher Nkunku y Romulo

PSV

Portero: Matěj Kovář

Defensas: Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Mauro Júnior

Mediocampistas: Ismaël Saibari, Joey Veerman y Malik Tillman

Delanteros: Johan Bakayoko, Luuk de Jong y Ivan Perišić

Hora y canal del partido: Leipzig vs PSV en la Champions League

Leipzig vs PSV se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.