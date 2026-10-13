Leipzig vs PSV disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Red Bull Arena.
Leipzig vs PSV: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Leipzig vs PSV es empate 1-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Leipzig 1-1 PSV.
Leipzig vs PSV: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs PSV, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Leipzig
- Portero: Maarten Vandevoordt
- Defensas: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba y David Raum
- Mediocampistas: Antonio Nusa, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi y Tidiam Gomis
- Delanteros: Christopher Nkunku y Romulo
PSV
- Portero: Matěj Kovář
- Defensas: Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Mauro Júnior
- Mediocampistas: Ismaël Saibari, Joey Veerman y Malik Tillman
- Delanteros: Johan Bakayoko, Luuk de Jong y Ivan Perišić
Hora y canal del partido: Leipzig vs PSV en la Champions League
Leipzig vs PSV se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.
- Partido: Leipzig vs PSV
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: HBO Max