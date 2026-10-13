Sabah vs Slavia Praga juegan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del Estadio Olímpico de Bakú.

Sabah vs Slavia Praga: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Sabah vs Slavia Praga es triunfo local 2-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Sabah 2-1 Slavia Praga

Sabah vs Slavia Praga: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sabah vs Slavia Praga, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Sabah

  • Portero: Pokatilov
  • Defenasas: Zedadka, Dashdamirov, McCarthy y Puchacz
  • Mediocampistas: Rakhmonaliev, Lepinjic, Parris, Simić y Nwachukwu
  • Delantero: Mickels

Slavia Praga

  • Portero: Markovic
  • Defensas: Vlcek, Zima y Chaloupek
  • Mediocampistas: Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak y Jurásek
  • Delanteros: Ayaosi, Sturm y Chytil

Hora y canal del partido Sabah vs Slavia Praga en la Champions League

Sabah vs Slavia Praga en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.

  • Partido: Sabah vs Slavia Praga
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico de Bakú
  • Transmisión: FOX One