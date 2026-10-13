Sabah vs Slavia Praga juegan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del Estadio Olímpico de Bakú.
Sabah vs Slavia Praga: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Sabah vs Slavia Praga es triunfo local 2-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Sabah 2-1 Slavia Praga
Sabah vs Slavia Praga: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sabah vs Slavia Praga, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Sabah
- Portero: Pokatilov
- Defenasas: Zedadka, Dashdamirov, McCarthy y Puchacz
- Mediocampistas: Rakhmonaliev, Lepinjic, Parris, Simić y Nwachukwu
- Delantero: Mickels
Slavia Praga
- Portero: Markovic
- Defensas: Vlcek, Zima y Chaloupek
- Mediocampistas: Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak y Jurásek
- Delanteros: Ayaosi, Sturm y Chytil
Hora y canal del partido Sabah vs Slavia Praga en la Champions League
Sabah vs Slavia Praga en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: Sabah vs Slavia Praga
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Bakú
- Transmisión: FOX One