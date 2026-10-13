Arsenal vs Lille disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 3-1 en la cancha del Emirates Stadium.
Arsenal vs Lille: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Arsenal vs Lille es empate 3-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Arsenal 3-1 Lille.
Arsenal vs Lille: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Lille, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Jurriën Timber
- Centrocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi y Martin Ødegaard
- Delanteros: Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Martinelli
Lille
- Portero: Lucas Chevalier
- Defensas: Tiago Santos, Bafodé Diakité, Alexsandro y Ismaily
- Centrocampistas: Benjamin André, Ngalayel Mukau y Angel Gomes
- Delanteros: Edon Zhegrova, Jonathan David y Rémy Cabella
Hora y canal del partido: Arsenal vs Lille en la Champions League
Arsenal vs Lille se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.
- Partido: Arsenal vs Lille
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: TNT Sports y HBO Max