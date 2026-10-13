Arsenal vs Lille disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 3-1 en la cancha del Emirates Stadium.

Arsenal vs Lille: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Arsenal vs Lille es empate 3-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Arsenal 3-1 Lille.

Arsenal vs Lille: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Lille, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Jurriën Timber
  • Centrocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi y Martin Ødegaard
  • Delanteros: Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Martinelli

Lille

  • Portero: Lucas Chevalier
  • Defensas: Tiago Santos, Bafodé Diakité, Alexsandro y Ismaily
  • Centrocampistas: Benjamin André, Ngalayel Mukau y Angel Gomes
  • Delanteros: Edon Zhegrova, Jonathan David y Rémy Cabella

Hora y canal del partido: Arsenal vs Lille en la Champions League

Arsenal vs Lille se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.

  • Partido: Arsenal vs Lille
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Emirates Stadium
  • Transmisión: TNT Sports y HBO Max