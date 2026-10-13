México vs Jamaica se enfrentan en partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026. El juego es el martes 13 de octubre, 19 horas por YouTube.
- Partido: México vs Jamaica
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 13 de octubre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: YouTube
México vs Jamaica: ¿Cuándo es el partido del Tri Femenil?
El martes 13 de octubre de 2026 a las 19 horas, será el partido México vs Jamaica, como parte de la Fecha FIFA femenil.
México vs Jamaica: ¿Dónde ver el el partido del Tri Femenil?
El partido México vs Jamaica iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de YouTube.
- Partido: México vs Jamaica
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 13 de octubre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: YouTube
México Femenil perdió con Jamaica su anterior partido
El pasado 9 de octubre, México perdió 3-4 ante Jamaica el primer partido de esta Fecha FIFA entre ambas selecciones, duelo celebrado en Aguascalientes.
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