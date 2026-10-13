Alfredo Adame habló de la demanda que perdió contra Gustavo Adolfo Infante, sobre la que asegura que no irá a la cárcel.

Tras cuatro año del proceso legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante por discriminación, un juez determinó que el actor era culpable.

El también conductor será sentenciado el 15 de octubre, pero él está seguro de que no ingresará a prisión y que solo tendrá que hacer trabajo comunitario o pagar una multa.

Alfredo Adame reacciona a la demanda que perdió contra Gustavo Adolfo Infante

El 15 de octubre será la audiencia para que se defina la sentencia de Alfredo Adame, quien reaccionó tras perder la demanda contra Gustavo Adolfo Infante.

No creo en la justicia, después de todo lo que le presenté al juez, yo nunca mencioné nombres. Alfredo Adame

Alfredo Adame (Alfredo Adame)

Gustavo Adolfo Infante demandó a Alfredo Adame en 2022 tras hacer graves declaraciones contra su mamá en un programa de televisión.

Alfredo Adame asegura que él mostró pruebas de que sus declaraciones no eran en contra de la mamá de Gustavo Adolfo Infante, pero al final el juez resolvió a favor del periodista.

El juez me la receta, soy culpable. No es de morirse, no es de cárcel, puede que sus abogados pidan un año de cárcel, dos años de cárcel, se conmuta una multa. Alfredo Adame

Alfredo Adame afirmó que una vez que le dicten sentencia, él apelará la decisión, pues considera que “no es un delito grave”.

Alfredo Adame se niega a dar una disculpa pública a Gustavo Adolfo Infante

El jueves 15 de octubre se realizará una audiencia para que un juez defina la sentencia de Alfredo Adame y las medidas que deberá cumplir.

El Código penal de la CDMX determina que la sanción por discriminación se pague con multas, trabajo comunitario o penas en prisión que van desde 1 a 3 años.

Alfredo Adame expresó que no piensa disculparse con la madre de Gustavo Adolfo Infante, ya que en las declaraciones que lo llevaron a ser demandado, no mencionó nombres.

“Yo nunca mencioné el nombre de nadie, nunca dije absolutamente nada, nada”, expresó Alfredo Adame.