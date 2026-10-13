Lens vs Sporting disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 3-1 en la cancha del Estadio Bollaert-Delelis, el martes 13 de octubre de 2026.

Lens vs Sporting: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Lens vs Sporting es triunfo local 3-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Lens 3-1 Sporting

Lens vs Sporting: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lens vs Sporting, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Lens

Portero: Risser

Defensas: Antonio, Ganiou y Sagnan

Mediocamistas: Skoras, Bulatovic, Haidara y Udol

Delanteros: Thauvin, Sima e Ivanović

Sporting va por su segunda victoria en la Champions League (Armando Franca / AP Photo/Armando Franca)

Sporting

Portero: Rui Silva

Defensas: Vagiannidis, Gonçalo Inacio, Quaresma y Araújo

Mediocampistas: Doumbia, Sergi Altimira, Catamo, Zalazar y Guilherme

Delantero: Suárez

Hora y canal del partido Lens vs Sporting en la Champions League

Lens vs Sporting juegan en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.

Será uno de los dos partidos con los que iniciará la actividad de la segunda fecha de la máxima competencia europea de clubes.