Lens vs Sporting disputan la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 3-1 en la cancha del Estadio Bollaert-Delelis, el martes 13 de octubre de 2026.
Lens vs Sporting: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Lens vs Sporting es triunfo local 3-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Lens 3-1 Sporting
Lens vs Sporting: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Lens vs Sporting, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Lens
- Portero: Risser
- Defensas: Antonio, Ganiou y Sagnan
- Mediocamistas: Skoras, Bulatovic, Haidara y Udol
- Delanteros: Thauvin, Sima e Ivanović
Sporting
- Portero: Rui Silva
- Defensas: Vagiannidis, Gonçalo Inacio, Quaresma y Araújo
- Mediocampistas: Doumbia, Sergi Altimira, Catamo, Zalazar y Guilherme
- Delantero: Suárez
Hora y canal del partido Lens vs Sporting en la Champions League
Lens vs Sporting juegan en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.
Será uno de los dos partidos con los que iniciará la actividad de la segunda fecha de la máxima competencia europea de clubes.
- Partido: Lens vs Sporting
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Bollaert-Delelis
- Transmisión: FOX One