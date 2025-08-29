El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 29 de agosto con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 7.

La Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con tres partidos, en el viernes botanero del 29 de agosto.

San Luis vs Toluca, FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 29 de agosto.

San Luis vs Toluca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 29 de agosto

San Luis recibe a Toluca en el inicio de la Jornada 7 de la Liga MX, en el viernes botanero del 29 de agosto, que se jugará a las 19 horas.

Disney+ y ESPN transmitirán el partido San Luis vs Toluca.

Partido: San Luis vs Toluca

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN

FC Juárez vs Mazatlán: Horario y dónde ver el viernes botanero del 29 de agosto

FC Juárez vs Mazatlán buscan el triunfo en el viernes botanero de hoy 29 de agosto, como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido FC Juárez vs Mazatlán en el viernes botanero del 29 de agosto, arrancará a las 19 horas en el Estadio La Corregidora.

El partido FC Juárez vs Mazatlán será transmitido a través de las plataformas Tubi, FOX, Caliente TV y el Canal 7.

Partido: FC Juárez vs Mazatlán

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Tubi, FOX, Caliente TV y el Canal 7

Puebla vs Rayados: Horario y dónde ver el viernes botanero del 29 de agosto

Puebla vs Rayados cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX el 29 de agosto en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Las plataformas Tubi, Caliente TV y FOX, además del Canal 7, transmitirán el partido Puebla vs Rayados, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.