La Jornada 7 de la Liga MX enfrenta a Puebla vs Rayados; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Puebla vs Rayados es unos de los tres partidos con los que inicia la Jornada 7 de la Liga MX

Puebla vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Puebla vs Rayados se enfrentan el viernes 29 de agosto en la Liga MX, como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Puebla vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Puebla vs Rayados se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Puebla vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Las señales de Caliente TV, Tubo, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Rayados, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Partido: Puebla vs Rayados

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV, Tubo, FOX y Canal 7

¿Cómo llega Puebla al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Puebla estrenó DT, en la persona de Hernán Cristante, en la Jornada 6 de la Liga MX, cuando visitó a Pumas.

Puebla llegaba con la necesidad de sumar puntos en Ciudad Universitaria y lo consiguió, luego de empatar sin goles con Pumas.

Con la igualada ante Pumas, Puebla llegó a 4 puntos, y aunque se mantiene en el fondo de la tabla, ya está igualado en unidades con Chivas y Querétaro.

¿Cómo va Rayados en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Rayados, rival de Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, es el líder de la compatencia con 15 puntos, luego de ganar su partido de la Jornada 6.

Rayados recibió a Necaxa de Fernando Gago en la Jornada 6 de la Liga MX, partido que selló a su favor con marcador de 3-0, para apoderarse de la cima del torneo.