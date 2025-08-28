La Jornada 9 de la Liga MX Femenil arranca con Rayadas vs FC Juárez; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido.

Rayadas busca aprovechar su localía para acercarse a las líderes de la Liga MX Femenil, por lo que la escuadra regia es favorita para derrotar a FC Juárez en la Jornada 9.

Rayadas vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Jornada 9

El viernes 29 de agosto se miden Rayadas vs FC Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs FC Juárez: Horario para ver el partido de la Jornada 9

El Rayadas vs FC Juárez se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México, el viernes 29 de agosto, como parte de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 9

El Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y ViX transmitirán el partido Rayadas vs FC Juárez, el viernes 29 de agosto a las 18 horas.

Partido: Rayadas vs FC Juárez

Fase: Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y ViX

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil vs FC Juárez?

De cara a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, Rayadas llega como quinto lugar de la competencia con 16 puntos.

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Rayadas empató 1-1 con Chivas, sumando un importante punto en una de las canchas más difíciles.

Ante FC Juárez, Rayadas es la escuadra favorita para ganar los 3 puntos en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Así llega FC Juárez a la Jornada 9 de la Liga MX vs Rayadas

El FC Juárez, rival de Rayadas en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, buscará dar la sorpresa y arrebatarle al menos un punto a las regias.

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, las Bravas del FC Juárez vencieron 2-1 al Mazatlán, victoria con la que llegaron a 14 puntos en el séptimo lugar de la competencia.