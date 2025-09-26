El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 26 de septiembre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 11.

La Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con dos partidos, en el viernes botanero del 26 de septiembre.

FC Juárez vs León y Puebla vs Chivas, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 26 de septiembre.

Salvo Puebla, los otros equipos que protagonizarán el viernes botanero, hoy 26 de septiembre, pelean por la calificación a la Liguilla del Apertura 2025.

FC Juárez vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 26 de septiembre

FC Juárez recibe a León en el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX, en el viernes botanero del 26 de septiembre, que se jugará a las 19 horas.

Caliente TV y FOX transmitirán el partido FC Juárez vs León, en el que los Bravos buscan ligar victorias en su cancha.

En la Jornada 10, el FC Juárez derrotó a Pumas con marcador de 3-1, para colocarse en el lugar 7 con 15 puntos.

Partido: FC Juárez vs León

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Caliente TV y FOX

Puebla vs Chivas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 26 de septiembre

Puebla vs Chivas cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX el 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Las plataformas Caliente TV y FOX, además del Canal 7, transmitirán el partido Puebla vs Chivas, como parte de la Jornada 11 de la Liga MX.

Chivas venció 3-1 a Necaxa en la Jornada 10 de la Liga MX, para alcanzar la posición 11 de la tabla general con once puntos.