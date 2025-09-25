Chivas vs Puebla se enfrentan en el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Chivas recuperó el camino triunfal ante Necaxa y buscará confirmarlo contra Puebla en la Jornada 11 de la Liga MX.

Puebla vs Chivas: Pronóstico en el inicio de la Jornada 11 de Liga MX

Chivas debe aprovechar la fragilidad de Puebla para sumar tres puntos más a su causa, y el pronóstico es que ganará 3-1 en la Jornada 11 de la Liga MX.

Puebla vs Chivas: Posibles alineaciones en el inicio de la Jornada 11 de Liga MX

Urgido de puntos, el Puebla saltará a su cancha con esta posible alineación para recibir a Chivas.

Julio González Nocolás Díaz Jesús Rivas Eduardo Navarro Franco Moyano Fernando Monárrez Raúl Castillo Ariel Gamarra Owen González Emiliano Gómez Ricarod Marín

Chivas va por su cuarto triunfo con esta posible alineación ante Puebla.

Raúl Rangel Bryan González Diego Campillo José Castillo Miguel Gómez Omar Govea Efraín Álvarez Luis Romo Richard Ledezma Santiago Sandoval Armando González

Puebla vs Chivas: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX?

El viernes 26 de septiembre se enfrentan Puebla vs Chivas, en el arranque de la Jornada 11 de la Liga MX, a partir de las 21 horas.

Puebla vs Chivas: ¿Cómo ver el inicio de la Jornada 11 de la Liga MX?

Las señales de Caliente TV, FOX y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Chivas, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV, FOX y Canal 7

¿Cómo va Puebla en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 11?

Puebla empató 2-2 con Pachuca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Con 5 puntos, Puebla ocupa el último lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a las Chivas.

¿Cómo llega Chivas al partido vs Puebla en la Jornada 11 de la Liga MX?

Chivas llegó a 11 puntos en el décimo primer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que está de lleno en la pelea por la calificación.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Chivas sumó tres puntos en casa vencienco 3-1 a Necaxa, una victoria importante para el Rebaño de Gabriel Milito.