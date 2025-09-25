La Jornada 11 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs Santos; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido.

Rayados vs Santos es uno de los cinco partidos con los que continuará Jornada 11 de la Liga MX.

Rayados vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Rayados vs Santos chocan el sábado 27 de septiembre en la Jornada 11 del Apertura 2025 en la Liga MX.

Rayados vs Santos: Hora para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Rayados vs Santos se miden en la Jornada 11 de la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Rayados vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Las señales del Canal 5, ViX Premium transmitirán el partido Rayados vs Santos, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Santos

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5 y ViX Premium

¿Cómo llega Rayados a la Jornada 11 de la Liga MX vs Santos?

Rayados había tenido un excelente inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero llega golpeado a la Jornada 11 contra Santos.

Toluca recibió a Rayados en la Jornada 10 de la Liga MX, partido que terminó con una escandalosa goleada 6-2 a favor de los Choriceros.

Con 22 puntos, Rayados es tercer lugar de la Liga MX, abajo de Cruz Azul y Toluca.

¿Cómo le fue a Santos en la Jornada 10 de la Liga MX?

Santos, rival del Rayados en la Jornada 11 de la Liga MX, se ha alejado un poco de la zona baja de la tabla de posiciones.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Santos venció 1-0 a Tijuana, que era uno de los equipos con mejor ritmo en la competencia.

El triunfo en casa es un bálsamo para Santos Laguna, equipo destinado para evitar la multa que deben pagar los peores equipos de la Liga MX.