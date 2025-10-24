El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 24 de octubre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver al América en la Jornada 15.

La Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con dos partidos, en el viernes botanero del 24 de octubre.

Mazatlán vs América y FC Juárez vs Puebla, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 24 de octubre.

FC Juárez vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 24 de octubre

El FC Juárez recibe a Puebla en el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX, en el viernes botanero del 24 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma Caliente TV y FOX One transmitirán el partido FC Juárez vs Puebla, en el que los Bravos buscan afianzarse en zona de calificación al Play-In.

En la Jornada 14, Puebla perdió con América; mientras que el FC Juárez cayó 2-4 con Rayados jugando como visitante.

Partido: FC Juárez vs Puebla

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Caliente TV y FOX One

Mazatlán vs América: Horario y dónde ver el viernes botanero del 24 de octubre

Mazatlán vs América cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 24 de octubre en la cancha del Estadio El Encanto.

La plataforma Caliente TV, FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs América, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX.

Mazatlán empató 2-2 con Santos en la Jornada 14 de la Liga MX; mientras que América venció 2-1 al Puebla.

Partido: Mazatlán vs América

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Caliente TV, FOX One y Canal 7

Así se jugará el resto de la Jornada 15 de la Liga MX

El sábado 25 de octubre continúa la Jornada 15 de la Liga MX con cuatro partidos, mientras que el domingo 26 se jugarán tres duelos.

Sábado 25 de octubre

Tigres vs Tijuana | 17 horas

León vs Pumas | 19 horas

Chivas vs Atlas | 19:07 horas

Cruz Azul Rayados | 21:05 horas

Domingo 16 de octubre