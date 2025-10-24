El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 24 de octubre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver al América en la Jornada 15.
La Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con dos partidos, en el viernes botanero del 24 de octubre.
Mazatlán vs América y FC Juárez vs Puebla, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 24 de octubre.
FC Juárez vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 24 de octubre
El FC Juárez recibe a Puebla en el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX, en el viernes botanero del 24 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma Caliente TV y FOX One transmitirán el partido FC Juárez vs Puebla, en el que los Bravos buscan afianzarse en zona de calificación al Play-In.
En la Jornada 14, Puebla perdió con América; mientras que el FC Juárez cayó 2-4 con Rayados jugando como visitante.
- Partido: FC Juárez vs Puebla
- Fase: Jornada 15 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Caliente TV y FOX One
Mazatlán vs América: Horario y dónde ver el viernes botanero del 24 de octubre
Mazatlán vs América cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 24 de octubre en la cancha del Estadio El Encanto.
La plataforma Caliente TV, FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs América, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX.
Mazatlán empató 2-2 con Santos en la Jornada 14 de la Liga MX; mientras que América venció 2-1 al Puebla.
- Partido: Mazatlán vs América
- Fase: Jornada 15 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Caliente TV, FOX One y Canal 7
Así se jugará el resto de la Jornada 15 de la Liga MX
El sábado 25 de octubre continúa la Jornada 15 de la Liga MX con cuatro partidos, mientras que el domingo 26 se jugarán tres duelos.
Sábado 25 de octubre
- Tigres vs Tijuana | 17 horas
- León vs Pumas | 19 horas
- Chivas vs Atlas | 19:07 horas
- Cruz Azul Rayados | 21:05 horas
Domingo 16 de octubre
- Santos vs Querétaro | 17 horas
- Toluca vs Pachuca | 19 horas
- San Luis vs Necaxa | 19 horas