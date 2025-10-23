Raúl Jiménez y el Fulham visitan en la Jornada 9 de la Premier League al Newcastle; te decimos dia, hora y canal para ver el partido.

El Fulham de Raúl Jiménez tiene una complicada visita en la Jornada 9 ante el Newcastle, dos equipos que pelean por acercarse a los primeros lugares de la competencia.

Partido: Newcastle vs Fulham

Fase: Jornada 9 de la Premier League

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: St. James’ Park

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 9 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez recibió al Arsenal en la Jornada 8 de la Premier League, logrando un pésimo resultado.

El Fulham de Raúl Jiménez dejó ir los tres puntos en su cancha, luego de caer 0-1, previo a la Jornada 9 en la que visitará al Newcastle.

Fulham suma 8 puntos en la posición 15 de la Premier League, por lo que necesita sumar en la cancha del Newcastle.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, fue titular en el once del Fulham ante Arsenal en la Jornada 8 de la Premier League.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, suma un gol con el Fulham en la actual temporada de la Premier League.