El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa el 22 de agosto con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 6.

Con todos los equipos de la Liga MX eliminados en la Leagues Cup 2025, se jugará la Jornada 3 del torneo Apertura 2025, que inicia con tres partidos en el viernes botanero del 22 de agosto.

FC Juárez vs Santos, Querétaro vs San Luis y Tijuana vs Chivas, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 22 de agosto.

FC Juárez vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 22 de agosto

FC Juárez recibe a Santos en el inicio de la Jornada 6 de la Liga MX, en el viernes botanero del 22 de agosto, que se jugará a las 19 horas.

El Canal 7, así como las plataformas Caiente TV y Tubi transmitirán el partido FC Juárez vs Santos.

Partido: FC Juárez vs Santos

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7, Caliente TV y Tubi

Querétaro vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 25 de julio

Querétaro y San Luis buscan el triunfo en el viernes botanero de hoy 22 de agosto, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Querétaro vs San Luis en el viernes botanero del 22 de agosto, arrancará a las 19 horas en el Estadio La Corregidora.

El partido Querétaro vs San Luis será transmitido a través de las plataformas Tubi y Caliente TV.

Partido: Querétaro vs San Luis

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Caliente TV y Tubi

Tijuana vs Chivas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 22 de agosto

Tijuana vs Chivas cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX el 22 de agosto en la cancha del Estadio Caliente.

Las plataformas Tubi, Caliente TV y FOX transmitirán el partido Tijuana vs Chivas, como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.