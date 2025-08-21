En la Jornada 6 de la Liga MX, Cruz Azul vs Toluca se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde ver a La Máquina contra el campeón.

Cruz Azul vs Toluca es el partido estelar del sábado 23 de agosto, como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Toluca: A qué hora ver a La Máquina en la Jornada 6 de la Liga MX

El sábado 23 de agosto, Cruz Azul vs Toluca juegan el partido de la Jornada 6 de Liga MX a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario del partido Cruz Azul vs Toluca, una visita complicada para el equipo del “Turco” Mohamed.

Cruz Azul vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?

Las plataformas TUDN y ViX Premium, así como el Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Toluca

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

¿Cómo llega Cruz Azul al partido de la Jornada 6 de Liga MX?

Cruz Azul venció de manera apurada a Santos en la Jornada 5 de la Liga MX, y buscará ligar victorias como local derrotando a Toluca.

Con marcador de 3-2, Cruz Azul ganó a Santos para llegar a 11 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cómo llega Toluca a la Jornada 5 de la Liga MX?

La Jornada 5 de la Liga MX enfrentó a Toluca con Pumas en el Estadio Nemesio Diez, escenario donde estos equipos empataron 1-1.

Con el punto sumado en su cancha, Toluca llegó a 10 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.

Previo a visitar a Cruz Azul en la Jornada 6 de la Liga MX, Toluca fue eliminado en penaltis por Orlando City en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.