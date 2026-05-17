México volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol mundial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que será sede del partido inaugural del torneo, un encuentro que representa mucho más que el arranque oficial de la competencia.

Para México, este tipo de partidos tiene un significado especial debido a la estrecha relación histórica que ha construido con las inauguraciones mundialistas, pues en este 2026 será la tercera vez que el Estadio Banorte alberga una inauguración.

México será anfitrión por tercera vez en el Mundial 2026

Esta será la tercera vez que México albergue un Mundial, pues la primera gran referencia ocurrió en 1970, cuando México organizó por primera vez una Copa del Mundo.

En aquella edición, el Estadio Banorte fue escenario de momentos históricos y el país se convirtió en el primero de América Latina en albergar el torneo. Aquel Mundial marcó un antes y un después para la FIFA, tanto por la calidad organizativa como por el impacto global que tuvo el campeonato.

16 años después, México volvió a ser anfitrión en 1986 tras reemplazar a Colombia como sede, pues nuevamente el Estadio Banorte se convirtió en el centro del planeta futbolístico y recibió el partido inaugural de un torneo inolvidable, recordado por la consagración de Diego Armando Maradona.

La curiosa historia de México con el partido inaugural del Mundial. (DAVID LEAH / MEXSPORT)

Ahora, rumbo a 2026, México hará historia una vez más al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. El partido inaugural representa una oportunidad para mostrar la cultura, pasión y tradición deportiva del país ante millones de espectadores alrededor del mundo.

¿Cuándo será el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte?

México iniciará su participación en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, tal como en el año 2010 donde también enfrentaron a los africanos.

Dicho encuentro se celebrará en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio de 2026 en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.