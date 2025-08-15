El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa el 15 de agosto con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los 2 partidos programados en la Jornada 5.

La Liga MX en su Apertura 2025 enfrentará a Puebla vs San Luis y Necaxa vs León, hoy 15 de agosto en el viernes botanero.

Puebla vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 15 de agosto

Puebla recibe a San Luis en el inicio de la Jornada 5 de la Liga MX, en el viernes botanero del 15 de agosto, que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas Caliente TV, Tubi y Fox transmitirán el partido Puebla vs San Luis.

Partido: Puebla vs San Luis

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox

Necaxa vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 15 de agosto

Necaxa vs León buscarán el triunfo en el viernes botanero del 15 de agosto, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Necaxa vs León en el viernes botanero del 15 de agosto, arrancará a las 21:05 horas en el Estadio Victoria.

Partido: Necaxa vs León

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox

¿Cuándo continúa la Jornada 5 de la Liga MX?

Después del viernes botanero del 15 de agosto, la Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 16 de agosto con cinco partidos, entre los que destaca el Tigres vs América y Toluca vs Pumas.

Estos son todos los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX.

Viernes 15 de agosto

Puebla vs San Luis

Necaxa vs León

Sábado 16 de agosto

Chivas vs FC Juárez

Cruz Azul vs Santos

Tigres va América

Pachuca vs Tijuana

Toluca vs Pumas

Domingo 17 de agosto