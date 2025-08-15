El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa el 15 de agosto con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los 2 partidos programados en la Jornada 5.
La Liga MX en su Apertura 2025 enfrentará a Puebla vs San Luis y Necaxa vs León, hoy 15 de agosto en el viernes botanero.
Puebla vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 15 de agosto
Puebla recibe a San Luis en el inicio de la Jornada 5 de la Liga MX, en el viernes botanero del 15 de agosto, que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas Caliente TV, Tubi y Fox transmitirán el partido Puebla vs San Luis.
- Partido: Puebla vs San Luis
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox
Necaxa vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 15 de agosto
Necaxa vs León buscarán el triunfo en el viernes botanero del 15 de agosto, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
El partido Necaxa vs León en el viernes botanero del 15 de agosto, arrancará a las 21:05 horas en el Estadio Victoria.
- Partido: Necaxa vs León
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox
¿Cuándo continúa la Jornada 5 de la Liga MX?
Después del viernes botanero del 15 de agosto, la Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 16 de agosto con cinco partidos, entre los que destaca el Tigres vs América y Toluca vs Pumas.
Estos son todos los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX.
Viernes 15 de agosto
- Puebla vs San Luis
- Necaxa vs León
Sábado 16 de agosto
- Chivas vs FC Juárez
- Cruz Azul vs Santos
- Tigres va América
- Pachuca vs Tijuana
- Toluca vs Pumas
Domingo 17 de agosto
- Querétaro vs Atlas
- Rayados vs Mazatlán