El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa el 15 de agosto con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los 2 partidos programados en la Jornada 5.

La Liga MX en su Apertura 2025 enfrentará a Puebla vs San Luis y Necaxa vs León, hoy 15 de agosto en el viernes botanero.

Puebla vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 15 de agosto

Puebla recibe a San Luis en el inicio de la Jornada 5 de la Liga MX, en el viernes botanero del 15 de agosto, que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas Caliente TV, Tubi y Fox transmitirán el partido Puebla vs San Luis.

  • Partido: Puebla vs San Luis
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox

Necaxa vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 15 de agosto

Necaxa vs León buscarán el triunfo en el viernes botanero del 15 de agosto, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Necaxa vs León en el viernes botanero del 15 de agosto, arrancará a las 21:05 horas en el Estadio Victoria.

  • Partido: Necaxa vs León
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
  • Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox

¿Cuándo continúa la Jornada 5 de la Liga MX?

Después del viernes botanero del 15 de agosto, la Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 16 de agosto con cinco partidos, entre los que destaca el Tigres vs América y Toluca vs Pumas.

Estos son todos los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX.

Viernes 15 de agosto

  • Puebla vs San Luis
  • Necaxa vs León

Sábado 16 de agosto

  • Chivas vs FC Juárez
  • Cruz Azul vs Santos
  • Tigres va América
  • Pachuca vs Tijuana
  • Toluca vs Pumas

Domingo 17 de agosto

  • Querétaro vs Atlas
  • Rayados vs Mazatlán