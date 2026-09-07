Alina Luz Akselrad se ha consolidado como una de las modelos y reinas de belleza más reconocidas de Argentina gracias a una trayectoria internacional que la ha llevado a representar a su país en algunos de los certámenes más importantes del mundo.

Además de su carrera en las pasarelas, ha impulsado iniciativas sociales enfocadas en la prevención del bullying y el fortalecimiento de la autoestima en niños y jóvenes.

Su nombre volvió a viralizarse recientemente por un llamativo homenaje a Lionel Messi durante una competencia internacional.

¿Quién es Alina Luz Akselrad? Miss Mundo Argentina 2025

Alina Luz Akselrad Toraño es una modelo originaria de Córdoba, Argentina, conocida por su larga trayectoria en certámenes de bellaza con títulos como:

Miss Universo 2020

Miss Mundo Argentina 2026

La modelo ha destacado por su trabajo contra el bullying escolar y es la creadora de “Abraza tu poder”, un proyecto que fomenta el cuidado infantil y premiación de quienes han vivido adversidades.

Alina Luz Akselrad, Miss mundo Argentina 2025 (Instagram/@alinaakselra)

¿Qué edad tiene Alina Luz Akselrad?

Alina Luz Akselrad nació el 22 de septiembre de 1998; temen 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alina Luz Akselrad?

Alina Luz Akselrad no está casada.

¿Qué signo zodiacala es Alina Luz Akselrad?

Alina Luz Akselrad es Virgo.

Alina Luz Akselrad

Alina Luz Akselrad, Miss Mundo Argentina 2025 (Instagram/@alinaakselrad)

¿Cuántos hijos tiene Alina Luz Akselrad?

Alina Luz Akselrad no tiene hijos.

¿Qué estudió Alina Luz Akselrad?

Alina Luz Akselrad estudió locución y se especializó en coach ontológica; la modelo también cuenta con estudió para ser sobrecargo.

¿En qué ha trabajado Alina Luz Akselrad?

La carrera de Alina Luz Akselrad en los certámenes de belleza inició cuando tenía 16 años y fue elegida como reina de la Asociación Civil del Vaso de Leche.

Alina Luz Akselrad ha tenido títulos como Miss Sudamérica 2017 y Miss Mundos Turismo 2018.

En 2019 ganó el titulo de Miss Universo Argentina y representó a su país en Miss Universo 2020.

Alina Luz Akselrad fue elegida para participar en Miss Grand Argentina en 2021, pero decidió renunciar al título por problemas en la administración.

En 2026 representó a Argentina en Miss Mundos 2026 y formó parte del Top 20.

El nombre de la modelo se volvió viral por usar un vestido de gala con imágenes de Lionel Messi en diversas etapas de su carrera.