Tras el anuncio de Lionel Messi compartiendo que se retiraba de la Selección de Argentina tras el Mundial 2026, su esposa Antonela Roccuzzo le dejó un mensaje donde reconoció el privilegio de haber vivido su entrega en la cancha de futbol.

Además de externar el orgullo que siente hacia Lionel Messi, Antonela Roccuzzo externó que sabe que sus tres hijos; Thiago, Mateo y Ciro, comprenden el mensaje de no darse por vencidos que vivieron a través de él.

Antonela Roccuzzo dedica mensaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección de Argentina

Lionel Messi deja la Selección de Argentina tras el Mundial 2026, lo que provocó que su esposa Antonela Roccuzzo le dedicara un amoroso mensaje externando reconocimiento a su esfuerzo durante veinte años.

Con diversas fotografías del futbolista con sus tres hijos en distintos momentos en la Selección de Argentina, fue que Roccuzzo explicó que tuvieron grandes momentos y también algunas caídas, pero siempre con ganas de levantarse.

“Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”. Antonela Roccuzzo, influencer.

Lionel Messi con sus tres hijos. (@AntonelaRoccuzzzo10 )

Antonela Roccuzzo con Lionel Messi sus tres hijos. (@AntonelaRoccuzzzo10 )

La influencer dijo que Lionel Messi cumplió sus sueños, situación que vivió rodeado de su familia demostrándole a sus hijos que no hay que rendirse y que hay que luchar por cumplir las metas.

Aunque Antonela Roccuzzo reconoció que probablemente sus hijos ahora no entiendan “la enorme” historia que ha hecho Messi en Argentina, sabe que sí hay orgullo de por medio.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”. Antonela Roccuzzo, influencer.

Antonela Roccuzzo cerró su mensaje al retiro de Lionel Messi externando el orgullo que tiene hacia él y el privilegio que tiene de haber vivido su historia por la Selección de Argentina.