Sobrevuelos de helicópteros han llamado la atención de ciudadanos que pasan, trabajan o viven en las zonas aledañas al Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales se han difundido videos de los helicópteros y algunos aseguran que también han visto sobrevuelos de aviones militares.

Testimonios señalan que los avistamientos han sido no solo la zona de Tlalpan, sino también en la alcaldía Coyoacán.

Sobrevuelos de helicópteros antes de la reinauguración del Estadio Banorte

Los avistamientos y alerta por helicópteros se dan un día antes del partido por la reinauguración del Estadio Banorte que estará a cargo de Mexico vs Portugal.

La reinauguración provocó una serie de obras no solo en torno al Estadio Banorte, sino en los medios de transporte que acercan hacia el sitio como la Línea 2 del Metro CDMX y el Tren Ligero.

Seguridad en el estadio Banorte para el México vs Portugal

El dispositivo de seguridad para el partido del 28 de marzo contempla 10 mil elementos de distintas corporaciones de la Policía CDMX.

El despliegue será no solo afuera sino dentro del inmueble, así como en vialidades principales y estratégicas, como:

Santa Úrsula

Anillo Periférico, tramo sur

Calzada de Tlalpan

Avenida del Imán

Gran Sur

Los Policías de la CDMX se encargarán de evitar congestionamientos viales, actos delictivos y cualquier alteración del orden público.

Las acciones a las que van a recurrir son revisiones antes de ingresar al estadio a fin de evitar el ingreso de objetos prohibidos.