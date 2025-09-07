Esta semana los equipos tuvieron un parón por la fecha FIFA que le da paso a la actividad de las selecciones pero en América no tuvieron tiempo para descanso y enfrentaron al DC United.

El América que marcha con paso invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX se midió al DC United, equipo que compite en la zona este de la MLS y que es último de la tabla con 24 puntos.

El cuadro de André Jardine presentó varias bajas por convocatorias de seleccionados nacionales y esto se vio reflejado en el resultado ya que el club estadounidense les pasó por encima.

¿Cómo quedó el América vs DC United? Otro revés de Jardine contra un club de la MLS

América perdió 3-1 en su visita al DC United en partido amistoso por la pausa de fecha FIFA y el club de André Jardine sigue sin poderse quitar la paternidad de la MLS.

En la primera parte se generaron jugadas de peligro principalmente del cuadro azulcrema que saltó a la cancha con Henry Martín y Saint-Maximin de titulares, siendo el francés quien tuvo un par de ocasiones claras en el área.

Sin embargo, fue hasta el segundo tiempo que se abrió el marcador, tras un regalo de Kevin Álvarez el club de la MLS se adelantó al minuto 49, casi de manera inmediata cayó la respuesta de las Águilas.

Con un autogol al 52’ se empató el juego pero prácticamente en la jugada siguiente el DC United puso el 2-1 y ya sobre el final del encuentro, cuando parecía que el marcador ya no se movería, cayó el tercer tanto de la escuadra estadounidense.

¿Cuándo volverá a jugar el América de André Jardine?

Con este partido el América buscaba mantenerse en ritmo de cara a su siguiente compromiso en donde se medirá a Chivas en una edición más del Clásico Nacional.

Será el próximo sábado 13 de septiembre cuando el América enfrente a Chivas en partido correspondiente a la jornada 8 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido dará inicio a las 9pm, tiempo del centro de México, y se podrá seguir por la señal del Canal 5, TUDN y ViX.