América vs Chivas se enfrentarán en el Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes; te decimos precios y dónde comprar los boletos para el juego de la Jornada 8 de la Liga MX.

Aunque llegan en momentos muy distintos al Clásico Nacional de la Liga MX, América y Chivas se roban la atención de la Jornada 8.

Boletos para América vs Chivas: Precio de las entradas para el Clásico Nacional de la Liga MX

El Club América publicó en sus redes sociales, los precios para adquirir los boletos para el Clásico Nacional vs Chivas, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Los precios de los boletos para asistir al Clásico Nacional, América vs Chivas, van desde los 550 pesos hasta los 1700 pesos en las distintas localidades el Estadio Ciudad de los Deportes.

Preferente sur | $550

Cabecera norte | $650

Cabecera Sur | $650

Preferente lateral | $750

Preferente lateral (esquinas)| $850

Preferente lateral (central alta) | $950

Preferente lateral (central baja) | $1000

Especial Club (techado) | $1700

¡Preparémonos para #ElClásicoDeMéxico! 🇲🇽



J8 ⚔️ América vs Chivas

💳 Preventa Azulcrema: 4 y 5 de septiembre.

🎟️ Preventa compradores Pachuca: viernes 5.

🦅 Venta general: a partir del sábado 6.



Asegura tu lugar con el Abono y accede a futuras preventas: https://t.co/Xspjmx6ZEx pic.twitter.com/SVRv4ujE3u — Club América (@ClubAmerica) September 4, 2025

Boletos para América vs Chivas: ¿Dónde comprar las entradas para el Clásico Nacional de la Liga MX

Los boletos para el Clásico Nacional de la Liga MX, América vs Chivas, salieron a la venta el jueves 4 de septiembre y continuarán el viernes 5 de septiembre, en la llamada Preventa Azulcrema.

La Preventa Azulcrema es vía internet, y el viernes 5 de septiembre se sumará la venta para los aficionados que compraron boletos para el partido América vs Pachuca.

La venta al público en general será abierta el sábado 6 de septiembre, también a través de internet.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional entre América y Chivas?

El Clásico Nacional de la Liga MX, América vs Chivas, se jugará el sábado 13 de septiembre, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Las plataformas TUDN y ViX, así como el Canal 5 transmitirán el Clásico Nacional, América vs Chivas.