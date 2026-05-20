Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 38 de LaLiga: sábado 23 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.

Partido: Valencia vs FC Barcelona

Fase: Jornada 38

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mestalla

Transmisión: SKY Sports

Valencia vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 23 de mayo de 2026 continúan la Jornada 38 de LaLiga con el partido Valencia vs FC Barcelona.

Valencia vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de LaLiga

A las 13 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Valencia vs FC Barcelona.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Valencia vs FC Barcelona en la Jornada 38 de LaLiga.

Partido: Valencia vs FC Barcelona

Fase: Jornada 38

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mestalla

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona visitará al Valencia en la Jornada 38 de LaLiga (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llegan Valencia y FC Barcelona a la Jornada 38 de LaLiga?

El FC Barcelona llega a la Jornada 38 vs Valencia como campeón de LaLiga con 94 puntos, con el Real Madrid a 11 unidades de distancia.

Valencia, rival del FC Barcelona en la última jornada de LaLiga, llega con 46 puntos en busca de un lugar en las competencias europeas de la próxima temporada.

Será el cierre de una temporada en la que el FC Barcelona dominó LaLiga sobre su eterno rival, el Real Madrid, que fracasó en todos los torneos.