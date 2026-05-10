FC Barcelona 2-0 Real Madrid fue el marcador en el partido de la Jornada 35 de LaLiga, con ello, el FC Barcelona quedó campeón de LaLiga.

FC Barcelona llegó a 91 puntos en LaLiga, por lo que consiguió su título número 29 en la Primera División de España.

¿Cómo fue el FC Barcelona vs Real Madrid en la Jornada 35 de LaLiga?

Un partido que resultó fácil para los blaugranas en la Jornada 35 de LaLiga, por lo que el FC Barcelona vs Real Madrid quedó 2-0.

Así fueron los goles del FC Barcelona vs Real Madrid, que terminó con victoria para los blaugranas:

Minuto 9: Gol de Marcus Rashford (FC Barcelona)

Minuto 18: Gol de Ferran Torres (FC Barcelona)

FC Barcelona vence al Real Madrid y se corona en LaLiga. (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona quedó campeón de la temporada 2025-2026 de LaLiga

FC Barcelona no tuvo problemas para derrotar al Real Madrid en la Jornada 35 de LaLiga, pues aprovecharon su buen nivel de la temporada para ganar el encuentro ante los merengues.

FC Barcelona logró su título número 29, lo que le permitió consolidarse como el segundo equipo con más campeonatos en España, solo por detrás del Real Madrid.

En cuanto a los merengues, se mantienen con 36 títulos de liga, siendo el máximo ganador de su país.