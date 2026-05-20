Valencia vs FC Barcelona cierran el sábado 23 de mayo su participación en LaLiga, como parte de la Jornada 38. El pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio de Mestalla.
Valencia vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 38 de LaLiga
El pronóstico del partido Valencia vs FC Barcelona es empate 2-2 en la Jornada 38 de la LaLiga.
Pronóstico: Valencia 2-2 FC Barcelona
Valencia vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 38 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Valencia vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 38 de LaLiga.
Valencia
- Portero: Agirrezabal
- Defensas: Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayà
- Mediocampistas: Santamaría, Javi Guerra
- Delanteros: Diego López, Hugo Duro, Danjuma
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde
- Mediocampistas: Pedri, De Jong, Roony y Del Olmo
- Delanteros: Ferran y Robert Lewandowski
Hora y canal del partido Valencia vs FC Barcelona en La Liga
Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 38 de LaLiga: sábado 23 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Valencia vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 38
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Mestalla
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Valencia y FC Barcelona a la Jornada 38 de LaLiga?
El FC Barcelona llega a la Jornada 38 vs Valencia como campeón de LaLiga con 94 puntos, con el Real Madrid a 11 unidades de distancia.
Valencia, rival del FC Barcelona en la última jornada de LaLiga, llega con 46 puntos en busca de un lugar en las competencias europeas de la próxima temporada.