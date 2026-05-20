Valencia vs FC Barcelona cierran el sábado 23 de mayo su participación en LaLiga, como parte de la Jornada 38. El pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio de Mestalla.

Valencia vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 38 de LaLiga

El pronóstico del partido Valencia vs FC Barcelona es empate 2-2 en la Jornada 38 de la LaLiga.

Pronóstico: Valencia 2-2 FC Barcelona

Valencia vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 38 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Valencia vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 38 de LaLiga.

Valencia

Portero: Agirrezabal

Defensas: Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayà

Mediocampistas: Santamaría, Javi Guerra

Delanteros: Diego López, Hugo Duro, Danjuma

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde

Mediocampistas: Pedri, De Jong, Roony y Del Olmo

Delanteros: Ferran y Robert Lewandowski

FC Barcelona visita al Valencia como campeón (Joan Monfort / AP)

Hora y canal del partido Valencia vs FC Barcelona en La Liga

Valencia vs FC Barcelona juegan en la Jornada 38 de LaLiga: sábado 23 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.

Partido: Valencia vs FC Barcelona

Fase: Jornada 38

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Mestalla

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Valencia y FC Barcelona a la Jornada 38 de LaLiga?

El FC Barcelona llega a la Jornada 38 vs Valencia como campeón de LaLiga con 94 puntos, con el Real Madrid a 11 unidades de distancia.

Valencia, rival del FC Barcelona en la última jornada de LaLiga, llega con 46 puntos en busca de un lugar en las competencias europeas de la próxima temporada.