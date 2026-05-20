La Jornada 38, última de LaLiga, enfrenta al Real Madrid vs Athletic este sábado 23 de mayo a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Athletic

Fecha: Jueves 23 de mayo de 2026

Fase: Jornada 38

Torneo: LaLiga

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Athletic: A qué hora ver el partido de la Jornada 38 de LaLiga

Real Madrid vs Athletic juegan en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, el sábado 23 de mayo.

Real Madrid vs Athletic: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 38 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Athletic por la última jornada de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs Athletic

Fecha: Jueves 23 de mayo de 2026

Fase: Jornada 38

Torneo: LaLiga

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid busca cerrar con victoria en casa (Jose Breton / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 38 de LaLiga?

Real Madrid llega golpeado al partido de la Jornada 38 de LaLiga ante el Athletic, y con la necesidad de cerrar con una victoria una temporada llena de fracasos.

Será el último partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, equipo al que volvería a dirigir José Mourinho.

El Athletic, rival del Real Madrid en la Jornada 38 de LaLiga, llega 45 puntos en el lugar 12 de la competencia, por lo que tiene muy poco qué pelear.