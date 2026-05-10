El FC Barcelona volvió a escribir su nombre en la historia del futbol español tras conquistar el título de LaLiga 2025-26.

El campeonato del FC Barcelona incrementa el impresionante palmarés del conjunto blaugrana y reafirma su lugar entre los clubes más ganadores del mundo al conquistar el número 29.

FC Barcelona es el segundo equipo más ganador de España

Con esta nueva conquista, el FC Barcelona llegó a 29 títulos de Liga en España, consolidándose como el segundo equipo con más campeonatos ligueros, solo por detrás del Real Madrid.

La temporada del FC Barcelona fue una muestra de regularidad y contundencia para el cuadro catalán, que logró imponerse en una campaña marcada por la intensidad de la pelea por el liderato y la presión constante de sus principales rivales.

El título también representa un nuevo paso en la reconstrucción deportiva del club, que en los últimos años apostó por una mezcla entre jóvenes talentos surgidos de La Masía y futbolistas de experiencia internacional.

¿Cuántos títulos tiene el FC Barcelona tras ganar LaLiga 2025-26? (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona ha ganado 104 títulos nacionales e internacionales en su historia

El FC Barcelona ha ganado un total de 104 títulos, entre campeonatos nacionales e internacionales