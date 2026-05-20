Real Madrid vs Athletic juegan el sábado 23 de mayo en la Jornada 38 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Athletic: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Athletic es victoria para los merengues por marcador 2-0 en la Jornada 38 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Athletic

Real Madrid vs Athletic: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Athletic, que se jugará en la Jornada 38 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García

Medios: Tchouaméni, Valverde, Bellingham

Delanteros: Brahim, Mbappé, Vinícius Jr.

Athletic

Portero: Unai Simón

Defensas: Gorosabel, Yeray, Laporte, Adama Boiro

Medios: Ruiz de Galarreta, Jauregizar

Ataque: Nico Williams, Berenguer, Unai Gómez

Delantero: Guruzeta

Real Madrid vs Athletic: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 38 de LaLiga

La Jornada 38 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Athletic este sábdao 23 de mayo a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Athletic

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Fase: Jornada 38

Torneo: LaLiga

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Transmisión: SKY Sports

Real Madrid cierra un año de fracasos en la Jornada 38 de LaLiga (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 38 de LaLiga?

Real Madrid llega golpeado al partido de la Jornada 38 de LaLiga ante el Athletic, y con la necesidad de cerrar con una victoria una temporada llena de fracasos.

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