Real Madrid vs Athletic juegan el sábado 23 de mayo en la Jornada 38 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Madrid vs Athletic: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Athletic es victoria para los merengues por marcador 2-0 en la Jornada 38 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 2-0 Athletic
Real Madrid vs Athletic: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Athletic, que se jugará en la Jornada 38 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García
- Medios: Tchouaméni, Valverde, Bellingham
- Delanteros: Brahim, Mbappé, Vinícius Jr.
Athletic
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Gorosabel, Yeray, Laporte, Adama Boiro
- Medios: Ruiz de Galarreta, Jauregizar
- Ataque: Nico Williams, Berenguer, Unai Gómez
- Delantero: Guruzeta
Real Madrid vs Athletic: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 38 de LaLiga
La Jornada 38 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Athletic este sábdao 23 de mayo a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Athletic
- Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
- Fase: Jornada 38
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 38 de LaLiga?
Real Madrid llega golpeado al partido de la Jornada 38 de LaLiga ante el Athletic, y con la necesidad de cerrar con una victoria una temporada llena de fracasos.
Será el último partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, equipo al que volvería a dirigir José Mourinho.