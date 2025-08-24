Atlas y América se enfrentarán esta noche en el último partido de la Jornada 6 de la Liga MX en un partido que las aficiones de ambos equipos han denominado como “El Clásico de la Amistad” y todo gracias a las Chivas.

Tanto Atlas como América son dos de los equipos con mayor historia y arraigo en todo el futbol mexicano, además de que comparten varias cosas a lo largo de su historia, como el año en el que fueron fundados o el hecho de que ambos tienen una “A” en su nombre y escudo.

Aunado a eso, el rival acérrimo tanto de los Zorros como de las Águilas es el mismo, pues ambos juegan el Clásico Tapatío y el Clásico Nacional ante Chivas, por lo que también tienen en común al mismo “enemigo”.

Afición de Atlas y América denomina su enfrentamiento como el Clásico de la Amistad

A través de redes sociales, las aficiones tanto de América como de Atlas han denominado su cruce como el Clásico de la Amistad debido a que ambos tienen como rival al mismo equipo: Chivas.

Debido a que recientemente Atlas y América le han propinado dolorosas derrotas a Chivas ya sea en fase regular, liguilla o hasta en la Concachampions, es que las aficiones han acordado así bautizar su enfrentamiento.

Incluso en marzo de este año, cuando Rojinegros y Azulcremas se enfrentaron en el Estadio Jalisco, un fan del Atlas aseguró que el “enemigo de su enemigo es su amigo”, por lo que hay un buen rollo entre estas aficiones.

Diego Cocca debutará como director técnico del Atlas ante América

Luego de la renuncia de Gonzalo Pineda a la dirección técnica del Atlas, la dirección deportiva del equipo se decantó por Diego Cocca, estratega argentino de 53 años de edad, para que tomara las riendas del equipo.

Esta será la segunda etapa de Diego Cocca como director técnico de los Zorros, pues también los dirigió del 2020 al 2022 y es considerado un histórico dentro de la institución, pues consiguió dos campeonatos de Liga MX de forma consecutiva.

Sin embargo, su debut será nada más y nada menos que frente al América de André Jardine, que si bien no es el actual campeón del futbol mexicano, recientemente consiguieron el primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos.