El debut de los Rayados de Monterrey en la Leagues Cup 2026 tendrá que esperar por una fuerte tormenta.

Minutos antes del silbatazo inicial del encuentro entre Rayados y Orlando City, la organización del torneo de la Leagues Cup 2026 anunció el aplazamiento del partido debido a una tormenta eléctrica registrada en las inmediaciones del Inter&Co Stadium, en Orlando, Florida.

La decisión fue tomada siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones meteorológicas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal del estadio y los miles de aficionados que ya se encontraban en las gradas.

¿Cuándo se reanudará el partido Rayados vs Orlando City?

Los organizadores informaron que el encuentro Rayados vs Orlando City permanecería suspendido hasta que las condiciones climáticas permitieran reanudar las actividades con total seguridad.

La presencia de descargas eléctricas obligó a desalojar algunas áreas del inmueble y a pedir a los asistentes que buscaran resguardo mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes por parte de las autoridades y del personal de protección civil del estadio.

Una fuerte tormenta obliga a retrasar el debut de Rayados en la Leagues Cup. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Hasta el momento del anuncio, no se había definido una nueva hora para el inicio del compromiso, ya que todo dependería de la evolución de la tormenta y de la actividad eléctrica en la zona.

Rayados buscará ser protagonista en la Leagues Cup 2026

Rayados llega a esta edición de la Leagues Cup con la intención de ser uno de los protagonistas y pelear por el campeonato, respaldado por una plantilla con experiencia internacional.

Mientras tanto, jugadores y aficionados deberán esperar a que el clima dé una tregua para que Rayados inicie oficialmente su camino en la Leagues Cup 2026, torneo que reúne a los mejores clubes de la Liga MX y la MLS.