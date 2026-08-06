Cruz Azul vs Philadelphia Union continúan con la actividad en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 18:10 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Cruz Azul vs Philadelphia Union

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: Apple TV

Cruz Azul vs Philadelphia Union: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Cruz Azul vs Philadelphia Union.

Cruz Azul vs Philadelphia Union: ¿Dónde ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido Cruz Azul vs Philadelphia Union podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Cruz Azul vs Philadelphia Union

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: Apple TV

Cruz Azul perdió el invicto en el Apertura 2026 de la Liga MX (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Philadelphia Union a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Philadelphia Union ocupa el lugar 13 en la Conferencia Este de la MLS con 16 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 tras vencer al Atlanta United.

Cruz Azul perdió con Atlante en la Jornada 3 de la Liga MX para quedarse en 6 puntos en el Apertura 2026.