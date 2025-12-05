El LEGO de la Copa Mundial 2026 ya fue presentado, acá lo que debes saber sobre su preventa en Amazon, precio y llegada del pedido.

A propósito de la Copa Mundial 2026, la FIFA decidió lanzar una colaboración con LEGO poniendo a la venta una réplica de su épico trofeo.

Preventa en Amazon del LEGO Copa Mundial 2026

Toma en cuenta que el LEGO Copa Mundial 2026 ya se puede adquirir en preventa en Amazon.

Se trata de un modelo de 2,842 piezas, inspirado en el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

El coleccionable cuenta con dos figuras humanas sosteniendo la Tierra, así como el icónico globo y una placa.

Además, tiene un compartimiento oculto en su sección del globo superior con una minifigura de la marca de la Copa Mundial 2026.

LEGO Copa Mundial 2026 (Especial)

Precio del LEGO Copa Mundial 2026

Si quieres el LEGO Copa Mundial 2026, acá te decimos cuánto cuesta.

El precio del coleccionable es de 4 mil 799 pesos. Amazon ofrece la opción de comprarlo a meses con intereses en su plan de financiamiento.

Para los fans del fútbol, el LEGO Copa Mundial 2026 es un bonito regalo.

¿Cuándo llega el pedido del LEGO Copa Mundial 2026?

El trofeo LEGO Copa Mundial de la FIFA comenzará a venderse en Amazon el 1 de marzo del 2026.

Lo que significa que tu pedido llegaría de 3 a 10 días después de su fecha de venta.

Toma en cuenta que la entrega depende de tu ubicación y el tipo de pedido que hagas en Amazon.