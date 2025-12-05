México será anfitrión de un Mundial de la FIFA por tercera ocasión en la historia, así que estamos a tiempo de recordar cuál ha sido el mejor resultado tricolor en el primer partido del torneo de la FIFA.

El jueves 11 de junio de 2026, México jugará el primer partido del Mundial 2026 vs Sudáfrica, duelo en el que buscará su mejor resultado en sus debuts en el torneo de la FIFA.

El mejor resultado de México en su primer partido en los Mundiales

A pesar de que México no puede presumir un gran resultado en los Mundiales de la FIFA, ya que su objetivo eterno es llegar al quinto partido, sí podemos recordar cuál ha sido su mejor triunfo en la competencia.

En el Mundial de Rusia 2018, México no llegó más lejos que en la mayoría de anteriores ediciones del torneo de la FIFA, pero sí consiguió su mejor resultado en el recuento de sus primeros partidos.

Un gol de Hirving Lozano, quien volvería a jugar en el Mundial 2026, le dio la victoria a México sobre Alemania en el Estadio Luzhniki.

El resultado de 1-0 sobre Alemania fue uno de dos que guiaron a México de nuevo a octavos de final, fase en la que fue eliminado por Brasil.

Un empate con sabor a triunfo para México en los Mundiales

Aunque no fue una victoria, el resultado que logró México en su primer partido del Mundial de Inglaterra 1966 fue llamativo, empate 1-1 con Francia.

Otro empate y una derrota con el local Inglaterra definieron el futuro sin clasificación de México a la siguiente ronda, pero ese punto ante Francia fue inolvidable.

En Francia 1998 México terminó invicto el Mundial

Con Luis Hernández como goleador de México, el Tricolor ganó 3-1 su primer partido del Mundial de Francia 1998 a Corea del Sur, un resultado que hizo crecer la esperanza verde en el torneo.

Empates contra Bélgica y Países Bajos le dieron el pase a México, que terminó su camino a manos de Alemania en octavos de final.

El Mundial Corea-Japón 2002 ilusionó a todo México

México debutó en el Mundial Corea-Japón 2002 con una victoria de 1-0 sobre Croacia, en un resultado que ilusionó a todo México.

Empate con Italia y victoria sobre Ecuador redondeó una gran primera ronda de grupos de México, que se quedó en eso, pues Estados Unidos acabó con el sueño azteca en octavos de final.

Alemania 2006, el Mundial de altibajos mexicanos

México venció 3-1 a Irán en su primer partido del Mundial de Alemania 2006, y aunque fue un buen impulso para avanzar a octavos de final, la desilusión regresó por culpa de Argentina.

En el Mundial de Brasil 2014, México repitió triunfo en su primer partido, esta vez sobre Camerún, y tras empatar con Brasil y derrotar a Croacia, fue eliminado por Países Bajos en octavos de final.